В бразильской больнице сгорели 11 пациентов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В больнице бразильского города Рио-де-Жанейро в ночь на пятницу, 13 сентября, начался пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что сотрудники больницы Бадин эвакуировали пациентов на улицу, где расстелили простыни и матрасы, однако 11 человек спасти не удалось.
После пожара многих из пациентов были переведены в другие медучреждения.
Руководство больницы заявило, что они считают, что пожар вызван коротким замыканием в генераторе.
Напомним, более 50 человек пострадали в ДТП в Рио-де-Жанейро.