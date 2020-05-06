У Бразилії зафіксували рекордну кількість смертей від COVID-19 за добу

Згідно з оновленим зведенням відомства, за останню добу виявлено 6 935 підтверджених випадків зараження, при цьому їх загальна кількість збільшилася до 114 715. Відзначається, що від коронавірусної інфекції одужала 48 221 людина. Як вказали в міністерстві, причини ще понад 1,5 тис. смертей, які також можуть бути пов’язані з цією інфекцією, поки не з’ясовані.

Епіцентром зараження в країні є штат Сан-Паулу і його однойменна столиця, в агломерації якої проживають понад 21 млн осіб. У регіоні налічується понад 34 тис. інфікованих і понад 2,8 тис. померлих. За ним йде Ріо-де-Жанейро, де виявлено майже 12,5 тис. випадків зараження і понад 1,1 тис. летальних випадків.

Четвертого травня УНН повідомляв, що кількість інфікованих коронавірусом в Бразилії перевищила 100 тис. осіб.

Перший випадок зараження коронавірусом в Бразилії був підтверджений 26 лютого в Сан-Паулу. Раніше в Міністерстві охорони здоров’я прогнозували, що ситуація в країні стабілізується до липня, в серпні почнеться поступове уповільнення темпів інфікування, а у вересні відбудеться спад.