В Бразилии зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Количество летальных случаев от COVID-19 за сутки в Бразилии увеличилось на рекордные 600 случаев до 7 921. Об этом свидетельствуют данные, размещенные во вторник на странице бразильского Минздрава в Twitter, передает УНН.
Согласно обновленной сводке ведомства, за последние сутки выявлено 6935 подтвержденных случаев заражения, при этом их общее количество увеличилось до 114 715. Отмечается, что от коронавирусной инфекции выздоровел 48 221 человек. Как указали в министерстве, причины еще более 1,5 тыс. смертей, которые также могут быть связаны с этой инфекцией, пока не выяснены.
Эпицентром заражения в стране является штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживает более 21 млн человек. В регионе насчитывается более 34 тыс. инфицированных и более 2,8 тыс. умерших. За ним следует Рио-де-Жанейро, где выявлено почти 12,5 тыс. случаев заражения и более 1,1 тыс. летальных исходов.
Четвертого мая УНН сообщал, что количество инфицированных коронавирусом в Бразилии превысило 100 тыс. человек.
Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. Ранее в Министерстве здравоохранения страны прогнозировали, что ситуация в Бразилии стабилизируется до июля, а в августе начнется постепенное замедление темпов инфицирования, и в сентябре состоится спад.