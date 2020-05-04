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Кількість інфікованих коронавірусом в Бразилії перевищила 100 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Бразилії перевищила 100 тис. осіб. Про це свідчить оновлене ​в неділю зведення Міністерства охорони здоров’я країни, передає УНН.

Кількість інфікованих коронавірусом в Бразилії перевищила 100 тис. осіб

Всього за добу виявлено 4 588 нових випадків інфікування, їх загальна кількість становила 101 147. Кількість летальних випадків від COVID-19 становить 7 025, з них 275 зареєстровано з моменту публікації попереднього зведення. Як правило, статистика вихідних днів показує більш низькі цифри, ніж дані протягом тижня. У попередні дні фіксувалося більше 400 смертей.

Епіцентром зараження в країні є штат Сан-Паулу і його однойменна столиця, в агломерації якої проживають понад 21 млн осіб. У регіоні налічується понад 31 тис. інфікованих і більше 2,6 тис. померлих. За ним йде Ріо-де-Жанейро, де виявлено понад 11 тис. інфікованих та понад тисячу смертей.

Важка епідемічна ситуація склалась також в північно-східних штатах Сеара (понад 8,3 тис. інфікованих і 663 померлих), Пернамбуку (понад 8,6 тис. інфікованих і 652 померлих) і Мараньян (понад 4 тис. інфікованих і 237 померлих), а також в штатах Амазонас (понад 6,6 тис. інфікованих і 548 померлих) і Пара (понад 3,8 тис. інфікованих і 309 померлих) на півночі країни.

Перший випадок зараження коронавірусом в Бразилії був підтверджений 26 лютого в Сан-Паулу. Раніше в Міністерстві охорони здоров’я прогнозували, що ситуація в країні стабілізується до липня, в серпні почнеться поступове уповільнення темпів інфікування, а у вересні відбудеться спад.

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