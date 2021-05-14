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У Бразилії припинять виробництво вакцини AstraZeneca

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Через брак інгредієнтів у Бразилії припинять виробництво вакцини AstraZeneca. Про це пише УНН з посиланням на  Reuters.

У Бразилії припинять виробництво вакцини AstraZeneca

Деталі

Бразильський біомедичний інститут Fiocruz заявив, що припинить виробництво вакцини AstraZeneca (AZN.L) на певні дні наступного тижня через брак інгредієнтів, доки нові запаси не надійдуть 22 травня.

Fiocruz, урядовий центр у Ріо-де-Жанейро, заявив у Twitter, що виробництво, що базується на поточних поставках, дозволить йому продовжувати поставляти вакцини протягом першого тижня червня, а додаткові поставки підтримуватимуть виробництво понад це.

Нагадаємо

Австралія забезпечила постачання в країну 25 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna у спробі збільшити поставки для підтримки відкладеної кампанії вакцинації.

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