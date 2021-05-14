У Бразилії припинять виробництво вакцини AstraZeneca

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Бразильський біомедичний інститут Fiocruz заявив, що припинить виробництво вакцини AstraZeneca (AZN.L) на певні дні наступного тижня через брак інгредієнтів, доки нові запаси не надійдуть 22 травня.

Fiocruz, урядовий центр у Ріо-де-Жанейро, заявив у Twitter, що виробництво, що базується на поточних поставках, дозволить йому продовжувати поставляти вакцини протягом першого тижня червня, а додаткові поставки підтримуватимуть виробництво понад це.

Нагадаємо

Австралія забезпечила постачання в країну 25 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna у спробі збільшити поставки для підтримки відкладеної кампанії вакцинації.