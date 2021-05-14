В Бразилии прекратят производство вакцины AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Из-за нехватки ингредиентов в Бразилии прекратят производство вакцины AstraZeneca. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Бразильский биомедицинский институт Fiocruz заявил, что прекратит производство вакцины AstraZeneca (AZN.L) на определенные дни на следующей неделе из-за нехватки ингредиентов, пока новые запасы не поступят 22 мая.
Fiocruz, правительственный центр в Рио-де-Жанейро, заявил в Twitter, что производство, базирующееся на текущих поставках, позволит ему продолжать поставлять вакцины в течение первой недели июня, а дополнительные поставки поддерживать производство сверх этого.
Напомним
Австралия обеспечила поставку в страну 25 млн доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna в попытке увеличить поставки для поддержки отложенной кампании вакцинации.