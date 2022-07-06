У бою за Лисичанськ загинув командир білоруського батальйону "Волат"

Цитата

"З перших днів війни він стояв на захисті України від російської агресії та стояв у витоків створення полку Калиновського. Ми знали його як мужню, рішучу та самовіддану людину, готову на все заради кожного свого бійця. "Брест" мав винятковий авторитет серед вояків полку. Крім того, він був відданим сином білоруської землі і вірив у майбутнє вільної Білорусі", – повідомили у полку.

Деталі

Як зазначили, бійці білоруського полку вступили в нерівний бій з танковою колоною рашистів, яку вони успішно розбили. Але після цього російські окупанти атакували білорусів ще з більшими силами.

Під час бою ще кілька бійців батальйону зникли безвісти. Наразі відомо лише, що один із них, Ян Джурбейка із позивним "Тромблі", перебуває в полоні. Долю інших зниклих бійців з’ясовують.

Доповнення

19 червня загинув командир батальйону “Карпатська Січ” Олег Куцин.