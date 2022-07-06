В бою за Лисичанск погиб командир белорусского батальона "Волат"

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"С первых дней войны он стоял на защите Украины от российской агрессии и стоял у истоков создания полка Калиновского. Мы знали его как мужественного, решительного и самоотверженного человека, готового на все ради каждого своего бойца. "Брест" имел исключительный авторитет среди воинов полка. Кроме того, он был преданным сыном белорусской земли и верил в будущее свободной Беларуси", – сообщили в полку.

Детали

Как отметили, бойцы белорусского полка вступили в неравное сражение с танковой колонной рашистов, которую они успешно разбили. Но после этого российские оккупанты атаковали белорусов еще с большими силами.

Во время боя еще несколько бойцов батальона пропали без вести. Известно лишь, что один из них, Ян Джурбейко с позывным "Тромбли", находится в плену. Судьбу других пропавших бойцов выясняют.

Дополнение

19 июня погиб командир батальона “Карпатская Сечь” Олег Куцин.