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У бойовиків проходить підготовку чергова партія молодого поповнення - розвідка

Київ • УНН

 • 10014 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На полігонах на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях проходить підготовку чергова партія молодого поповнення бойовиків. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.

У бойовиків проходить підготовку чергова партія молодого поповнення - розвідка

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ розпочало доукомплектування особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - сказав Праута.

Зокрема, з 7 жовтня цього року на полігонах на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях проходить підготовку чергова партія молодого поповнення.

При цьому в якості інструкторів залучаються кадрові офіцери ЗС РФ та російські найманці, які пройшли підготовку на території Росії.

"Разом з тим, за досвідом, майже третина з призваних новобранців протягом першого місяця самовільно залишають місце служби через важкі умови підготовки та жорстке ставлення з боку російських інструкторів", - підсумував речник Міноборони.

Нагадаємо, за даними розвідки, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики розширюють повноваження та збільшують кількість співробітників у "міністерстві державної безпеки".

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