Бойовики розширюють повноваження та збільшують кількість співробітників у "МДБ" - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики розширюють повноваження та збільшують кількість співробітників у "міністерстві державної безпеки". Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.
"Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях розширюють повноваження та збільшують кількість співробітників у так званих республіканських структурах МДБ. Зазначені заходи проводяться під виглядом посилення боротьби з організованою злочинністю і недопущення погіршення суспільно-політичної обстановки у разі досягнення критичного рівня резонансних кримінальних злочинів", - повідомив Гуцуляк.
Зазначається, що у такий спосіб окупаційний режим намагається протидіяти зростаючій загрозі виникнення конфліктів у суспільстві через поглиблення протиріч між фанатичними представниками прихильників “руського миру” та керівництвом місцевих владних установ і торгово-виробничих підприємств, які орієнтовані виключно на фінансові вигоди від перебуванням російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, від початку поточної доби, 9 жовтня, на лінії бойового зіткнення бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.