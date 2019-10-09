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Боевики расширяют полномочия и увеличивают количество сотрудников в "МГБ" - разведка

Киев • УНН

 • 11473 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики расширяют полномочия и увеличивают количество сотрудников в "министерстве государственной безопасности". Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.

Боевики расширяют полномочия и увеличивают количество сотрудников в "МГБ" - разведка

"Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях расширяют полномочия и увеличивают количество сотрудников в так называемых республиканских структурах МГБ. Указанные мероприятия проводятся под видом усиления борьбы с организованной преступностью и недопущения ухудшения общественно-политической обстановки в случае достижения критического уровня резонансных уголовных преступлений", - сообщил Гуцуляк.

Отмечается, что таким образом оккупационный режим пытается противодействовать растущей угрозе возникновения конфликтов в обществе через углубление противоречий между фанатичными представителями сторонников "русского мира" и руководством местных властных учреждений и торгово-производственных предприятий, которые ориентированы исключительно на финансовые выгоды от пребывания российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях.

Напомним, с начала текущих суток, 9 октября, на линии боевого соприкосновения боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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