Боевики расширяют полномочия и увеличивают количество сотрудников в "МГБ" - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики расширяют полномочия и увеличивают количество сотрудников в "министерстве государственной безопасности". Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.
"Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях расширяют полномочия и увеличивают количество сотрудников в так называемых республиканских структурах МГБ. Указанные мероприятия проводятся под видом усиления борьбы с организованной преступностью и недопущения ухудшения общественно-политической обстановки в случае достижения критического уровня резонансных уголовных преступлений", - сообщил Гуцуляк.
Отмечается, что таким образом оккупационный режим пытается противодействовать растущей угрозе возникновения конфликтов в обществе через углубление противоречий между фанатичными представителями сторонников "русского мира" и руководством местных властных учреждений и торгово-производственных предприятий, которые ориентированы исключительно на финансовые выгоды от пребывания российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях.
Напомним, с начала текущих суток, 9 октября, на линии боевого соприкосновения боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.