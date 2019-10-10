У боевиков проходит подготовку очередная партия молодого пополнения - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. На полигонах на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях проходит подготовку очередная партия молодого пополнения боевиков. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск начало доукомплектование личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - сказал Праута.
В частности, с 7 октября этого года на полигонах на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях проходит подготовку очередная партия молодого пополнения.
При этом в качестве инструкторов привлекаются кадровые офицеры ВС РФ и российские наемники, прошедшие подготовку на территории России.
"Вместе с тем, по опыту, почти треть из призванных новобранцев в течение первого месяца самовольно оставляют место службы из-за тяжелых условий подготовки и жесткого отношения со стороны российских инструкторов", - подытожил спикер Минобороны.
Напомним, по данным разведки, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики расширяют полномочия и увеличивают количество сотрудников в "министерстве государственной безопасности".