У боях за Україну загинув громадянин Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У боях за Україну загинув канадець. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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"Відділ глобальних справ Канади знає про смерть канадця в Україні. Представники консульства підтримують зв’язок із сім’єю та надають консульську допомогу", - зазначив речник МЗС Канади.
За його словами, подальші подробиці не будуть розголошуватися з міркувань конфіденційності.
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Двоє американців, які воювали за Україну, загинули на Донбасі.