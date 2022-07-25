У боях за Україну загинув громадянин Канади

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"Відділ глобальних справ Канади знає про смерть канадця в Україні. Представники консульства підтримують зв’язок із сім’єю та надають консульську допомогу", - зазначив речник МЗС Канади.

За його словами, подальші подробиці не будуть розголошуватися з міркувань конфіденційності.

Нагадаємо

Двоє американців, які воювали за Україну, загинули на Донбасі.