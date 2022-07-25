В боях за Украину погиб гражданин Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В боях за Украину погиб канадец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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"Отдел глобальных дел Канады знает о смерти канадца в Украине. Представители консульства поддерживают связь с семьей и оказывают консульскую помощь", - отметил представитель МИД Канады.
По его словам, дальнейшие подробности не будут разглашаться по соображениям конфиденциальности.
Напомним
Двое американцев, воевавших за Украину, погибли на Донбассе.