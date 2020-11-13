У Борисполі після смерті мера вибори перенесли аж на 2021 рік

Так, згідно з інформацією на сайті ЦВК, повторні вибори мера Борисполя відбудуться 31 січня 2021 року.

Нагадаємо, голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська заявляла, що через смерть Бориспільського міського голови Анатолія Федорчука, який повторно балотувався на посаду мера і лідирував у виборчих перегонах, місцева територіальна виборча комісія має призначити повторні вибори міського голови Борисполя.



Раніше стало відомо про те, що чинний мер Борисполя і лідер перегонів на цю посаду Анатолій Федорчук помер від COVID-19. У мерії факт смерті підтвердили.

Про те, що мер Борисполя Анатолій Федорчук інфікувався коронавірусом й перебував на лікуванні, стало відомо 19 жовтня.

Йому було 60 років, на посаді міського голови працював з 2006 року.