В Борисполе после смерти мэра выборы перенесли аж на 2021 год

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 20609 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 46843 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 106003 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 85307 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112160 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90178 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97851 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102650 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101420 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101279 просмотра

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В Борисполе после смерти мэра выборы перенесли аж на 2021 год

В Борисполе после смерти мэра выборы перенесли аж на 2021 год

Киев  •  УНН

 • 13426 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия назначила на 31 января 2021 года повторные выборы мэра Борисполя, где умер действующий мэр и лидер избирательной гонки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ЦИК.

Так, согласно информации на сайте ЦИК, повторные выборы мэра Борисполя состоятся 31 января 2021 года.

Напомним, глава правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская заявляла, что из-за смерти Бориспольского городского головы Анатолия Федорчука, который повторно баллотировался на пост мэра и лидировал в избирательной гонке, местная территориальная избирательная комиссия должна назначить повторные выборы городского головы Борисполя.

Ранее стало известно о том, что действующий мэр Борисполя и лидер гонки на эту должность Анатолий Федорчук умер от COVID-19. В мэрии факт смерти подтвердили.

О том, что мэр Борисполя Анатолий Федорчук заразился коронавирусом и находился на лечении, стало известно 19 октября.

Ему было 60 лет, в должности городского головы работал с 2006 года.

Украинские Национальные Новости

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