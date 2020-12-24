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У "Борисполі" на прохання НАБУ відсторонили начальницю однієї зі служб

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд відсторонив на один місяць від займаної посади начальницю служби договорів неавіаційної діяльності ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” Олесю Левочко. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.

У "Борисполі" на прохання НАБУ відсторонили начальницю однієї зі служб

“У середу, 23 грудня, слідча суддя ВАКС суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та відсторонила від займаної посади начальницю служби договорів неавіаційної діяльності ДП “Міжнародний аеропорт "Бориспіль“. Строк відсторонення — 1 місяць, тобто до 23 січня 2021 року включно”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави начальниці однієї зі служб ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” з понад 780 тисяч грн на понад 160 тис. грн.

Так, за версією слідства, із 2014 по 2019 роки, службові особи ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” уклали договори та неправомірно передавали в оренду приміщення підприємства суб’єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю. Розмір завданих збитків перевищує 16,5 млн грн.

Як повідомлялося, колишньому керівнику державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” та начальнику служби орендних відносин повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 16,5 млн гривень збитків підприємству.

Українські Національні Новини

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