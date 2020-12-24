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В "Борисполе" по просьбе НАБУ отстранили начальницу одной из служб

Киев • УНН

 • 13926 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд отстранил на месяц от занимаемой должности начальницу службы договоров неавиационной деятельности ГП "Международный аэропорт "Борисполь" Олесю Левочко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

В "Борисполе" по просьбе НАБУ отстранили начальницу одной из служб

"В среду, 23 декабря, следственная судья ВАКС суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отстранила от занимаемой должности начальницу службы договоров неавиационной деятельности ГП "Международный аэропорт "Борисполь". Срок отстранения - 1 месяц, то есть до 23 января 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога начальнице одной из служб ГП "Международный аэропорт "Борисполь" с более чем 780 тыс. грн до около 160 тыс. грн.

Так, по версии следствия, с 2014 по 2019 годы должностные лица ГП "Международный аэропорт "Борисполь" заключили договоры и неправомерно передавали в аренду помещения предприятия субъектам предпринимательской деятельности по заниженной стоимости. Размер нанесенного ущерба превышает 16,5 млн грн.

Как сообщалось, бывшему руководителю государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" и начальнику службы арендных отношений сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, нанесшем более 16,5 млн гривен убытков предприятию.

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