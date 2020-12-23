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У Болівії автобус впав в ущелину, загинули 12 осіб

Київ • УНН

 • 11745 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У департаменті Потосі на південному заході Болівії пасажирський автобус впав в ущелину, загинули щонайменше 12 осіб, понад 20 отримали травми. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє Xinhua, передає УНН.

У Болівії автобус впав в ущелину, загинули 12 осіб

За даними поліції Потосі, автобус далекого прямування вилетів з дороги і впав з висоти близько 100 метрів поблизу міста Окур. Очевидці стверджують, що в автобуса на ходу лопнула шина, в результаті чого транспорт вийшов з-під контролю і впав у прірву.

Місцева поліція розслідує причини аварії. Постраждалі доставлені в лікарню.

Як повідомляв УНН, влітку на заході Болівії щонайменше дев’ять осіб загинули і троє постраждали в результаті зіткнення міжміського мікроавтобуса і вантажівки.

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