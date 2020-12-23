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В Боливии автобус упал в ущелье, погибли 12 человек

Киев • УНН

 • 11745 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В департаменте Потоси на юго-западе Боливии пассажирский автобус упал в ущелье, погибли по меньшей мере 12 человек, более 20 получили травмы. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Xinhua, передает УНН.

В Боливии автобус упал в ущелье, погибли 12 человек

По данным полиции Потоси, автобус дальнего следования вылетел с дороги и упал с высоты около 100 метров вблизи города Окури. Очевидцы утверждают, что у автобуса на ходу лопнула шина, в результате чего транспорт вышел из-под контроля и рухнул в пропасть.

Местная полиция расследует причины аварии. Пострадавшие доставлены в больницу.

Как сообщал УНН, летом на западе Боливии по меньшей мере девять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения междугороднего микроавтобуса и грузовика.

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