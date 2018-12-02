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У Болгарії знову пройшли протести автомобілістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Масові акції протесту автомобілістів, незадоволених, зокрема, зростанням цін на паливо, пройшли 2 грудня в Болгарії. Подібні демонстрації в республіці проводяться третю неділю поспіль, інформує УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

У Болгарії знову пройшли протести автомобілістів

Як повідомляє телеканал bTV, протестуючі періодично перекривали шосе Е-79, що веде до Греції, вулиці Благоєвграда, Хасково, Бургаса, Стара Загора і інших міст. Поліції і жандармерії насилу вдалося запобігти перекриттю автомагістралі “Фракія”, до якої групи протестуючих висунулися прямо через поля.

“Своїми акціями ми висловлюємо невдоволення високими цінами, низькими зарплатами, низькими пенсіями. Наполягаємо на відставці уряду Бойко Борисова”, — заявили організатори протестів Болгарському національному радіо.

За попередніми даними, в акціях протесту в різних регіонах країни брали участь кілька сотень людей, інформації про затриманих поки немає. Багато з учасників протесту отримали від поліції попередження про неприпустимість порушення громадського порядку.

Як повідомляв УНН, десятки тисяч людей в Брюсселі вийшли на демонстрацію на захист клімату.

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