У білоруських СІЗО ґвалтували затриманих на протестах дівчат - ЗМІ

“Є надійні і перевірені свідчення дівчат (у віці від 16 років) і жінок, а також психологів, профільних лікарів, хірургів і гінекологів, що працюють з ними. Зґвалтування здійснювалися представниками силових структур і співробітниками цих „концтаборів“. У однієї з дівчат зафіксований розрив шийки матки”, — пише канал.

Відзначається, що на сьогодні не всі потерпілі готові розповідати про ці факти публічно.

“Зараз з ними працюють лікарі та психологи — для зняття паніки, безсилля і почуттів провини”, — повідомляє канал.

Інформація поки не була підтверджена або спростована представниками силових структур республіки.

Як повідомляв УНН, минулого тижня в лікарні помер 25-річний житель Гомеля Олександр Чуприна, якого раніше затримали силовики.

Йому стало погано, коли він довгий час перебував в закритій машині в черзі в СІЗО.