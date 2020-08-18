У білоруських СІЗО ґвалтували затриманих на протестах дівчат - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У вівторок білоруський опозиційний Telegram-канал Nexta.live повідомив про як мінімум декілька фактів зґвалтувань дівчат в СІЗО Білорусі в період з 9 по 13 серпня, передає УНН.
“Є надійні і перевірені свідчення дівчат (у віці від 16 років) і жінок, а також психологів, профільних лікарів, хірургів і гінекологів, що працюють з ними. Зґвалтування здійснювалися представниками силових структур і співробітниками цих „концтаборів“. У однієї з дівчат зафіксований розрив шийки матки”, — пише канал.
Відзначається, що на сьогодні не всі потерпілі готові розповідати про ці факти публічно.
“Зараз з ними працюють лікарі та психологи — для зняття паніки, безсилля і почуттів провини”, — повідомляє канал.
Інформація поки не була підтверджена або спростована представниками силових структур республіки.
Як повідомляв УНН, минулого тижня в лікарні помер 25-річний житель Гомеля Олександр Чуприна, якого раніше затримали силовики.
Йому стало погано, коли він довгий час перебував в закритій машині в черзі в СІЗО.