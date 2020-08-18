В белорусских СИЗО насиловали задержанных на протестах девушек - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Во вторник белорусский оппозиционный Telegram канал Nexta.live сообщил о как минимум нескольких фактах изнасилований девушек в СИЗО Беларуси в период с 9 по 13 августа, передает УНН.
“Есть надежные и проверенные показания девушек (в возрасте от 16 лет) и женщин, а также психологов, профильных врачей, хирургов и гинекологов, работающих с ними. Изнасилование осуществлялись представителями силовых структур и сотрудниками этих „концлагерей“. У одной из девушек зафиксирован разрыв шейки матки”, — пишет канал.
Отмечается, что на сегодня не все пострадавшие готовы рассказывать об этих фактах публично.
“Сейчас с ними работают врачи и психологи — для снятия паники, бессилия и чувства вины”, — сообщает канал.
Информация пока не была подтверждена или опровергнута представителями силовых структур республики.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе в больнице умер 25-летний житель Гомеля Александр Чуприна, которого ранее задержали силовики.
Ему стало плохо, когда он долгое время находился в закрытой машине в очереди в СИЗО.