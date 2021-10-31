У Білорусі журналіста-розслідувача звинуватили у держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Білоруському журналісту-розслідувачу Денису Івашину було пред'явлено звинувачення за кримінальними статтями про втручання у діяльність міліціонера та державну зраду. Це випливає із фотокопії відповіді КДБ Білорусі по Гродненській області на запит дружини Івашина Ольги. Документ опублікувало увечері у суботу, 30 жовтня, онлайн-видання "Медіазона Білорусь", передає УНН.
Деталі
За статтею про зраду державі журналісту загрожує до 15 років позбавлення волі. Кримінальна стаття про втручання у діяльність міліціонера за білоруським законодавством передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.
Розслідування Дениса Івашина
Денис Івашин — білоруський редактор міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm. Окрім іншого, журналіст займався розслідуваннями щодо спільних навчань Росгвардії та білоруських силовиків на території Білорусі, а також можливої участі колишніх співробітників українського спецпідрозділу “Беркут” у розгонах білоруських протестів.
12 березня 2021 року Дениса Івашина затримали у його власній квартирі в Гродно. За даними онлайн-видання “Сьогодні”, за час перебування у гродненській в’язниці журналіст переніс серцевий напад. Наразі Денис Івашин перебуває у карцері, зазначає видання.
Нагадаємо
Напередодні стало відомо, що білоруська влада заблокувала доступ до прокремлівського російського агентства.