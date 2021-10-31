У Білорусі журналіста-розслідувача звинуватили у держзраді

Деталі

За статтею про зраду державі журналісту загрожує до 15 років позбавлення волі. Кримінальна стаття про втручання у діяльність міліціонера за білоруським законодавством передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Розслідування Дениса Івашина

Денис Івашин — білоруський редактор міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm. Окрім іншого, журналіст займався розслідуваннями щодо спільних навчань Росгвардії та білоруських силовиків на території Білорусі, а також можливої ​​участі колишніх співробітників українського спецпідрозділу “Беркут” у розгонах білоруських протестів.

12 березня 2021 року Дениса Івашина затримали у його власній квартирі в Гродно. За даними онлайн-видання “Сьогодні”, за час перебування у гродненській в’язниці журналіст переніс серцевий напад. Наразі Денис Івашин перебуває у карцері, зазначає видання.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що білоруська влада заблокувала доступ до прокремлівського російського агентства.