В Беларуси журналиста-расследователя обвинили в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Белорусскому журналисту-расследователю Денису Ивашину было предъявлено обвинение по уголовным статьям о вмешательстве в деятельность милиционера и государственную измену. Это следует из фотокопии ответа КГБ Беларуси по Гродненской области по запросу жены Ивашина Ольги. Документ опубликовал вечером в субботу, 30 октября, онлайн-издание "Медиазона Беларусь", передает УНН.
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По статье об измене государству журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовная статья о вмешательстве в деятельность милиционера по белорусскому законодательству предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.
Расследование Дениса Ивашина
Денис Ивашин — белорусский редактор международного волонтерского сообщества InformNapalm. Кроме прочего, журналист занимался расследованиями по совместным учениям Росгвардии и белорусских силовиков на территории Беларуси, а также возможному участию бывших сотрудников украинского спецподразделения “Беркут” в разгонах белорусских протестов.
12 марта 2021 года Денис Ивашин был задержан в его собственной квартире в Гродно. По данным онлайн-издания “Сегодня”, за время пребывания в гродненской тюрьме журналист перенес сердечный приступ. Денис Ивашин находится в карцере, отмечает издание.
Напомним
Накануне стало известно, что белорусские власти заблокировали доступ к прокремлевскому российскому агентству.