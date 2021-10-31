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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Беларуси журналиста-расследователя обвинили в госизмене

Киев • УНН

 • 15794 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Белорусскому журналисту-расследователю Денису Ивашину было предъявлено обвинение по уголовным статьям о вмешательстве в деятельность милиционера и государственную измену. Это следует из фотокопии ответа КГБ Беларуси по Гродненской области по запросу жены Ивашина Ольги. Документ опубликовал вечером в субботу, 30 октября, онлайн-издание "Медиазона Беларусь", передает УНН.

В Беларуси журналиста-расследователя обвинили в госизмене

Подробности

По статье об измене государству журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовная статья о вмешательстве в деятельность милиционера по белорусскому законодательству предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Расследование Дениса Ивашина

Денис Ивашин — белорусский редактор международного волонтерского сообщества InformNapalm. Кроме прочего, журналист занимался расследованиями по совместным учениям Росгвардии и белорусских силовиков на территории Беларуси, а также возможному участию бывших сотрудников украинского спецподразделения “Беркут” в разгонах белорусских протестов.

12 марта 2021 года Денис Ивашин был задержан в его собственной квартире в Гродно. По данным онлайн-издания “Сегодня”, за время пребывания в гродненской тюрьме журналист перенес сердечный приступ. Денис Ивашин находится в карцере, отмечает издание.

Напомним

Накануне стало известно, что белорусские власти заблокировали доступ к прокремлевскому российскому агентству.

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