Білоруська влада заблокувала доступ до прокремлівського російського агентства
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Білоруська влада заблокувала доступ до російського інформаційного агентства REGNUM. Видання висвітлює події у країнах колишнього СРСР із прокремлівських позицій. Воно стало першим повністю російським ЗМІ, доступ до якого закритий Мінськом. До цього влада закривала доступ до сайту "Комсомольської правди", редакція білоруської версії якої була всередині країни, передає УНН.
Деталі
На блокування "Регнуму" звернуло увагу 30 жовтня "Єврорадіо". Причин такого рішення не розкривалися. Автори агентства неодноразово критикували білоруську владу за антиросійську, на їхню думку, політику і закликали до тіснішої, аж до приєднання, інтеграції Москви та Мінська.
Раніше білоруська влада блокувала доступ до західних ЗМІ. Продержавна російська "Комсомольська правда" була змушена припинити роботу в республіці після того, як один із журналістів газети Геннадій Можейко був заарештований владою за свій матеріал.
Контекст
Мінськ посилив тиск на пресу та представників громадянського суспільства в країні після президентських виборів у серпні 2020 року. Тоді опозиція, яка не погоджується з офіційними результатами виборів, провела серію масових акцій протесту. Попри це вшосте переможцем голосування було оголошено Олександра Лукашенка.
У країні порушено тисячі кримінальних справ проти нелояльних йому громадян, десятки тисяч змушені були емігрувати. За оцінкою правозахисного центру "Весна" станом на 30 жовтня в республіці налічується 831 політичний ув'язнений.