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Белорусские власти заблокировали доступ к прокремлевскому российскому агентству

Киев • УНН

 • 23190 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Белорусские власти заблокировали доступ в российское информационное агентство REGNUM. Издание освещает события в странах бывшего СССР с прокремлевских позиций. Оно стало первым полностью российским СМИ, доступ к которому закрыт Минском. До этого власти закрывали доступ к сайту "Комсомольской правды", редакция белорусской версии которой была внутри страны, передает УНН.

Белорусские власти заблокировали доступ к прокремлевскому российскому агентству

Подробности

На блокировку "Регнума" обратило внимание 30 октября "Еврорадио". Причины такого решения не раскрывались. Авторы агентства неоднократно критиковали белорусские власти за антироссийскую, по их мнению, политику и призывали к более тесной, вплоть до присоединения, интеграции Москвы и Минска.

Ранее белорусские власти блокировали доступ к западным СМИ. Прогосударственная российская Комсомольская правда была вынуждена прекратить работу в республике после того, как один из журналистов газеты Геннадий Можейко был арестован властями за свой материал.

Контекст

Минск ужесточил давление на прессу и представителей гражданского общества в стране после президентских выборов в августе 2020 года. Тогда оппозиция, которая не согласна с официальными результатами выборов, провела серию массовых акций протеста. Несмотря на это в шестой раз победителем голосования был объявлен Александр Лукашенко.

В стране возбуждены тысячи уголовных дел против нелояльных ему граждан, десятки тысяч вынуждены были эмигрировать. По оценке правозащитного центра "Весна" на 30 октября в республике насчитывается 831 политический заключенный.

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