Белорусские власти заблокировали доступ к прокремлевскому российскому агентству
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Белорусские власти заблокировали доступ в российское информационное агентство REGNUM. Издание освещает события в странах бывшего СССР с прокремлевских позиций. Оно стало первым полностью российским СМИ, доступ к которому закрыт Минском. До этого власти закрывали доступ к сайту "Комсомольской правды", редакция белорусской версии которой была внутри страны, передает УНН.
Подробности
На блокировку "Регнума" обратило внимание 30 октября "Еврорадио". Причины такого решения не раскрывались. Авторы агентства неоднократно критиковали белорусские власти за антироссийскую, по их мнению, политику и призывали к более тесной, вплоть до присоединения, интеграции Москвы и Минска.
Ранее белорусские власти блокировали доступ к западным СМИ. Прогосударственная российская Комсомольская правда была вынуждена прекратить работу в республике после того, как один из журналистов газеты Геннадий Можейко был арестован властями за свой материал.
Контекст
Минск ужесточил давление на прессу и представителей гражданского общества в стране после президентских выборов в августе 2020 года. Тогда оппозиция, которая не согласна с официальными результатами выборов, провела серию массовых акций протеста. Несмотря на это в шестой раз победителем голосования был объявлен Александр Лукашенко.
В стране возбуждены тысячи уголовных дел против нелояльных ему граждан, десятки тысяч вынуждены были эмигрировать. По оценке правозащитного центра "Весна" на 30 октября в республике насчитывается 831 политический заключенный.