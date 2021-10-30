Белорусские власти заблокировали доступ к прокремлевскому российскому агентству

Подробности

На блокировку "Регнума" обратило внимание 30 октября "Еврорадио". Причины такого решения не раскрывались. Авторы агентства неоднократно критиковали белорусские власти за антироссийскую, по их мнению, политику и призывали к более тесной, вплоть до присоединения, интеграции Москвы и Минска.

Ранее белорусские власти блокировали доступ к западным СМИ. Прогосударственная российская Комсомольская правда была вынуждена прекратить работу в республике после того, как один из журналистов газеты Геннадий Можейко был арестован властями за свой материал.

Контекст

Минск ужесточил давление на прессу и представителей гражданского общества в стране после президентских выборов в августе 2020 года. Тогда оппозиция, которая не согласна с официальными результатами выборов, провела серию массовых акций протеста. Несмотря на это в шестой раз победителем голосования был объявлен Александр Лукашенко.

В стране возбуждены тысячи уголовных дел против нелояльных ему граждан, десятки тысяч вынуждены были эмигрировать. По оценке правозащитного центра "Весна" на 30 октября в республике насчитывается 831 политический заключенный.