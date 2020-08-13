У Білорусі жінки другий день поспіль вишукуються у “ланцюги солідарності”

“У Мінську з раннього ранку дівчата шикуються в ланцюги солідарності. Дівчата з квітами стоять біля метро на Кам’яній гірці, на проспекті Дзержинського, і в центрі — на проспекті Незалежності — біля кінотеатру “Жовтень” (Октябрь)", - пише видання.

Також повідомляється, що у ланцюг солідарності вишикувалися медики 1-ї мінської лікарні.

Окрім того, у Мінську водії влаштували автопротест. Суть акції полягає в тому, що потік знижує швидкість до 20-30 км/год.

Ресурс "Наша Ніва" повідомляє про ланцюг солідарності біля "Атріуму" також і в Могильові.

Як повідомляв УНН, в Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту через результати виборів президента країни.

Вранці 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже в той час у Білорусі затримали дев’ять українців і побили українського фотокореспондента. Увечері 12 серпня стало відомо про ще двох затриманих українців. А 13 серпня - про ще одну.