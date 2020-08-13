В Беларуси женщины второй день подряд выстраиваются в "цепи солидарности"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В белорусской столице Минске на акции протеста второй день подряд выходят женщины, выстраиваясь в "цепи солидарности". Об этом УНН сообщает со ссылкой на TUT.BY.
"В Минске с раннего утра девушки выстраиваются в цепи солидарности. Девушки с цветами стоят у метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского, и в центре - на проспекте Независимости - возле кинотеатра "Октябрь", - пишет издание.
Также сообщается, что в цепь солидарности выстроились медики 1-й минской больницы.
Кроме того, в Минске водители устроили автопротест. Суть акции заключается в том, что поток снижает скорость до 20-30 км/ч.
Ресурс "Наша Нива" сообщает о цепи солидарности у "Атриума" также и в Могилеве.
Как сообщал УНН, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста из-за результатов выборов президента страны.
Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента. Вечером 12 августа стало известно о еще двух задержанных украинцах. А 13 августа - еще об одной.