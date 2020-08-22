У Білорусі затримали вчительку, яка брала участь в мирних протестах

“Сьогодні близько 13:30 Інна Барисенко пішла викидати сміття в домашньому одязі і не повернулася додому. Дочка шукала її та з’ясувала, що її мати затримала міліція. Вона простояла під ГУВС більше чотирьох годин, але ніхто не повідомив їй ніякої інформації про її матері”, — пише “Радіо Свобода”.

Тетяна також повідомила, що її мати їздила на акції протесту в Мінську і Гомелі, дала інтерв’ю незалежним ЗМІ.

Як повідомляв УНН, президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував своєму французькому колезі Еммануелю Макрону своє посередництво в діалозі з “жовтими жилетами”.