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У Білорусі затримали вчительку, яка брала участь в мирних протестах

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У п’ятницю в білоруському Гомелі затримали вчительку Інну Борисенко, яка вийшла винести сміття. Раніше вона брала участь в мирних акціях, пише білоруська служба “БелТА” з посиланням на дочку Тетяну, передає УНН.

У Білорусі затримали вчительку, яка брала участь в мирних протестах

“Сьогодні близько 13:30 Інна Барисенко пішла викидати сміття в домашньому одязі і не повернулася додому. Дочка шукала її та з’ясувала, що її мати затримала міліція. Вона простояла під ГУВС більше чотирьох годин, але ніхто не повідомив їй ніякої інформації про її матері”, — пише “Радіо Свобода”.

Тетяна також повідомила, що її мати їздила на акції протесту в Мінську і Гомелі, дала інтерв’ю незалежним ЗМІ.

Як повідомляв УНН, президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував своєму французькому колезі Еммануелю Макрону своє посередництво в діалозі з “жовтими жилетами”.

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