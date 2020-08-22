В Беларуси задержали учительницу, которая участвовала в мирных протестах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В пятницу в белорусском Гомеле задержали учительницу Инну Борисенко, которая вышла вынести мусор. Ранее она участвовала в мирных акциях, пишет белорусская служба “БелТА” со ссылкой на дочь Татьяну, передает УНН.
“Сегодня около 13:30 Инна Барисенко пошла выбрасывать мусор в домашней одежде и не вернулась домой. Дочь искала ее и выяснила, что ее мать задержала милиция. Она простояла под ГУВД более четырех часов, но никто не сообщил ей никакой информации о ее матери”, — пишет “Радио Свобода”.
Татьяна также сообщила, что ее мать ездила на акции протеста в Минске и Гомеле, дала интервью независимым СМИ.
Как сообщал УНН, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону свое посредничество в диалоге с “желтыми жилетами”.