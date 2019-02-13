У Білорусі ще один школяр напав з ножем, поранений сторож складу

"Слідчо-оперативною групою було встановлено, що троє неповнолітніх жителів Жабінки (Брестська область) проникли на територію центру з перевалки та зберігання нафтопродуктів, де були захоплені сторожем, який спробував вивести їх. В цей час один з школярів заподіяв різане поранення ножем в область спини", - відзначили в управлінні Слідчого комітету (УСК) по Брестській області Білорусі.

За даним фактом Жабінковського районним відділом Слідчого комітету проводиться перевірка. "Юридична оцінка дій школяра буде надана за результатами судово-медичної експертизи, яка встановить ступінь тяжкості завданих тілесних ушкоджень", - поінформували в УСК по Брестській області.

Нагадаємо, 11 лютого в школі в білоруському місті Столбці старшокласник напав з ножем на вчительку і дітей. В результаті нападу загинули педагог і один з учнів. Двоє школярів були госпіталізовані. Нападника затримали. Зараз з ним працюють правоохоронці.