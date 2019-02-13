В Беларуси еще один школьник напал с ножом, ранен сторож склада
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Белорусские следователи проводят проверку по факту нанесения школьником ножевого ранения сторожу центра по перевалке и хранению нефтепродуктов в Брестской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Работой следственно-оперативной группы было установлено, что трое несовершеннолетних жителей Жабинки (Брестская область) проникли на территорию центра по перевалке и хранению нефтепродуктов, где были застигнуты сторожем, который попытался вывести их. В это время один из школьников причинил резаное ранение ножом в область спины", - отметили в управлении Следственного комитета (УСК) по Брестской области Беларуси.
По данному факту Жабинковским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. "Юридическая оценка действиям школьника будет дана по результатам судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести причиненных телесных повреждений", - проинформировали в УСК по Брестской области.
Напомним, 11 февраля в школе в белорусском городе Столбцы старшеклассник напал с ножом на учительницу и детей. В результате нападения скончались педагог и один из учащихся. Двое школьников были госпитализированы. Нападавшего задержали. Сейчас с ним работают правоохранители.