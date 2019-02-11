Два школьника остаются в тяжелом состоянии после атаки на белорусскую школу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Двое потерпевших при нападении в школе в Столбцах (Беларусь) находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство "Белта".
Сейчас школьники находятся в реанимации под постоянным наблюдением врачей.
"Пациенты поступали между 8.00 и 9.00 в тяжелом состоянии. Заранее было известно, что их везут, поэтому развернули операционные. Они были прооперированы. Сейчас их состояние тяжелое стабильное", - сообщил заведующий хирургическим отделением Столбцовской ЦРБ Дмитрий Плескач.
По его словам, оперировали местные врачи.
"Учитывая неординарность ситуации, приглашены также специалисты из Минской областной клинической больницы. Они прибыли и оказали всю необходимую помощь", - рассказал Плескач.
Напомним, 11 февраля в школе в белорусском городе Столбцы старшеклассник напал с ножом на учительницу и детей. В результате нападения скончались педагог и один из учащихся. Двое школьников были госпитализированы. Нападавшего задержали. Сейчас с ним работают правоохранители.