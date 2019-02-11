Двоє школярів залишаються у важкому стані після атаки на білоруську школу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Двоє потерпілих під час нападу в школі у Столбцях (Білорусь) залишаються в стабільно важкому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство "Белта".
Зараз школярі перебувають в реанімації під постійним наглядом лікарів.
"Пацієнти надходили між 8.00 і 9.00 у важкому стані. Заздалегідь було відомо, що їх везуть, тому розгорнули операційні. Вони були прооперовані. Зараз їх стан важкий стабільний", - повідомив завідувач хірургічним відділенням Столбцовської ЦРЛ Дмитро Плескач.
За його словами, оперували місцеві лікарі.
"З огляду на неординарність ситуації, запрошені також фахівці з Мінської обласної клінічної лікарні. Вони прибули і надали всю необхідну допомогу", - розповів Плескач.
Нагадаємо, 11 лютого в школі в білоруському місті Столбці старшокласник напав з ножем на вчительку і дітей. В результаті нападу загинули педагог і один з учнів. Двоє школярів були госпіталізовані. Нападника затримали. Зараз з ним працюють правоохоронці.