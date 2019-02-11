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Двоє школярів залишаються у важкому стані після атаки на білоруську школу

Двоє школярів залишаються у важкому стані після атаки на білоруську школу

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Двоє потерпілих під час нападу в школі у Столбцях (Білорусь) залишаються в стабільно важкому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство "Белта".

Зараз школярі перебувають в реанімації під постійним наглядом лікарів.

"Пацієнти надходили між 8.00 і 9.00 у важкому стані. Заздалегідь було відомо, що їх везуть, тому розгорнули операційні. Вони були прооперовані. Зараз їх стан важкий стабільний", - повідомив завідувач хірургічним відділенням Столбцовської ЦРЛ Дмитро Плескач.

За його словами, оперували місцеві лікарі.

"З огляду на неординарність ситуації, запрошені також фахівці з Мінської обласної клінічної лікарні. Вони прибули і надали всю необхідну допомогу", - розповів Плескач.

Нагадаємо, 11 лютого в школі в білоруському місті Столбці старшокласник напав з ножем на вчительку і дітей. В результаті нападу загинули педагог і один з учнів. Двоє школярів були госпіталізовані. Нападника затримали. Зараз з ним працюють правоохоронці.

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