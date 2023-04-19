У білорусі розпочалися військові навчання з випробування ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У білорусі стартували з 19 квітня військові навчання з прикриття військ і критично важливих об'єктів цивільної інфраструктури від впливу засобів повітряного нападу і високоточної зброї. Про це повідомляє міністерство оборони білорусі, передає УНН.
Цитата
«Відповідно до плану підготовки за призначенням з 19 по 22 квітня з одним із підрозділів зенітних ракетних військ ВПС і військ ППО проводиться тактичне навчання», - стверджується в повідомленні.
Зазначається, що під час навчання військовослужбовці мають здійснити марш у призначені райони і виконати низку навчально-бойових завдань із прикриття військ і критично важливих об'єктів цивільної інфраструктури від впливу засобів повітряного нападу і високоточної зброї умовного противника.
Доповнення
росія і білорусь продовжили військові навчання, як мінімум, до 24 квітня.
На початку квітня в білорусі за дорученням білоруського правителя олександра лукашенка розпочато перевірку бойової готовності збройних сил.