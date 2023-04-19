В беларуси начались военные учения по испытанию ПВО

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«В соответствии с планом подготовки по предназначению с 19 по 22 апреля с одним из подразделений зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО проводится тактическое учение», - утверждаетьсяв сообщении.

Отмечается, что в ходе учения военнослужащим предстоит совершить марш в назначенные районы и выполнить ряд учебно-боевых задач по прикрытию войск и критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздействия средств воздушного нападения и высокоточного оружия условного противника.

Дополнение

россия и беларусь продлили военные учения как минимум до 24 апреля.

В начале апреля в беларуси по поручению белорусского правителя александра лукашенко начата проверка боевой готовности вооруженных сил.