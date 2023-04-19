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В беларуси начались военные учения по испытанию ПВО

В беларуси начались военные учения по испытанию ПВО

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. В беларуси стартовали с 19 апреля военные учения по прикрытию войск и критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздействия средств воздушного нападения и высокоточного оружия. Об этом сообщает министерство обороны беларуси, передает УНН.

Цитата

«В соответствии с планом подготовки по предназначению с 19 по 22 апреля с одним из подразделений зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО проводится тактическое учение», - утверждаетьсяв сообщении.

Отмечается, что в ходе учения военнослужащим предстоит совершить марш в назначенные районы и выполнить ряд учебно-боевых задач по прикрытию войск и критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздействия средств воздушного нападения и высокоточного оружия условного противника.

Дополнение

россия и беларусь продлили военные учения как минимум до 24 апреля.

В начале апреля в беларуси по поручению белорусского правителя александра лукашенко начата проверка боевой готовности вооруженных сил.

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