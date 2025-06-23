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У білорусі проведуть масштабні навчання авіації та ППО

Київ • УНН

 • 810 перегляди

З 23 по 27 червня у білорусі відбудуться масштабні льотно-тактичні навчання ВПС і ППО. Військові відпрацюють удари по наземних цілях, виведення авіапідрозділів, підтримку наземних військ та інші завдання.

У білорусі проведуть масштабні навчання авіації та ППО

У білорусі з 23 по 27 червня пройдуть масштабні льотно-тактичні навчання за участю Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони. На тренуваннях військові відпрацюють нанесення ударів по наземних цілях.  Про це повідомляє Міноборони білорусі, пише УНН.

Деталі

На навчаннях передбачено відпрацювання виведення авіаційних підрозділів із зони умовного удару ворожих засобів повітряного нападу, підтримка наземних військ у блокуванні та знищенні противника, нанесення ударів по наземних цілях.

Крім цього, під час навчань літаки будуть забезпечувати істребне прикриття, проводити повітряну розвідку, виконувати транспортно-десантні завдання та евакуацію пілотів, які зазнали лиха.

Основну увагу під час навчань приділяють "вдосконаленню командирського вишколу".

"Основну увагу буде приділено вдосконаленню командирського вишколу та практичних навичок льотних екіпажів у ході ведення бойових дій, вироблення у особового складу високих бойових та морально-психологічних якостей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025", які відбуватимуться у білорусі, заплановані на вересень. У них, як очікується, візьмуть участь близько 13 тисяч людей. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін заявляв 11 червня, що літні навчання рф у білорусі можуть перерости в наступ на Київську, Волинську, Житомирську,  Рівненську або Чернігівську  область. Він заявляв, що таку загрозу теж потрібно мати на увазі, хоча вони ще не прийняли рішення, чи робити цю спробу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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