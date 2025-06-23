У білорусі проведуть масштабні навчання авіації та ППО

У білорусі з 23 по 27 червня пройдуть масштабні льотно-тактичні навчання за участю Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони. На тренуваннях військові відпрацюють нанесення ударів по наземних цілях. Про це повідомляє Міноборони білорусі, пише УНН.

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На навчаннях передбачено відпрацювання виведення авіаційних підрозділів із зони умовного удару ворожих засобів повітряного нападу, підтримка наземних військ у блокуванні та знищенні противника, нанесення ударів по наземних цілях.

Крім цього, під час навчань літаки будуть забезпечувати істребне прикриття, проводити повітряну розвідку, виконувати транспортно-десантні завдання та евакуацію пілотів, які зазнали лиха.

Основну увагу під час навчань приділяють "вдосконаленню командирського вишколу".

"Основну увагу буде приділено вдосконаленню командирського вишколу та практичних навичок льотних екіпажів у ході ведення бойових дій, вироблення у особового складу високих бойових та морально-психологічних якостей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025", які відбуватимуться у білорусі, заплановані на вересень. У них, як очікується, візьмуть участь близько 13 тисяч людей. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін заявляв 11 червня, що літні навчання рф у білорусі можуть перерости в наступ на Київську, Волинську, Житомирську, Рівненську або Чернігівську область. Він заявляв, що таку загрозу теж потрібно мати на увазі, хоча вони ще не прийняли рішення, чи робити цю спробу.