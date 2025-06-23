В Беларуси проведут масштабные учения авиации и ПВО

В беларуси с 23 по 27 июня пройдут масштабные летно-тактические учения с участием Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. На тренировках военные отработают нанесение ударов по наземным целям. Об этом сообщает Минобороны беларуси, пишет УНН.

Детали

На учениях предусмотрена отработка вывода авиационных подразделений из зоны условного удара вражеских средств воздушного нападения, поддержка наземных войск в блокировании и уничтожении противника, нанесение ударов по наземным целям.

Кроме этого, во время учений самолеты будут обеспечивать истребительное прикрытие, проводить воздушную разведку, выполнять транспортно-десантные задания и эвакуацию терпящих бедствие пилотов.

Основное внимание во время учений уделяется "совершенствованию командирской подготовки".

"Основное внимание будет уделено совершенствованию командирской подготовки и практических навыков летных экипажей в ходе ведения боевых действий, выработке у личного состава высоких боевых и морально-психологических качеств", - говорится в сообщении.

Напомним

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025", которые состоятся в беларуси, запланированы на сентябрь. В них, как ожидается, примут участие около 13 тысяч человек. Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин заявлял 11 июня, что летние учения рф в беларуси могут перерасти в наступление на Киевскую, Волынскую, Житомирскую, Ровенскую или Черниговскую область. Он заявлял, что такую угрозу тоже нужно иметь в виду, хотя они еще не приняли решение, делать ли эту попытку.