У Білорусі прокоментували зникнення директорів усіх цукрових заводів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Затримання правоохоронними органами Білорусі керівників всіх цукрових заводів республіки пов’язані з шахрайськими схемами поставок продукції в Росію. Про це повідомив у четвер генеральний прокурор Білорусі Олександр Конюк, коментуючи так звану цукрову справу, пише УНН з посиланням на місцеве видання TUT.BY.
За його словами, керівники ряду білоруських підприємств з виробництва цукру та російські контрагенти організовують незаконні схеми взаємодії з метою власної вигоди.
“Я не хочу анонсувати деякі речі, але вони на слуху у всієї республіки. Те, що сталося, — це зовнішня дебіторська заборгованість. Це ті шахрайські схеми, які укладаються з нашими керівниками підприємств контрагентами, в основному російськими”, — зазначив генпрокурор.
Раніше ряд білоруських ЗМІ повідомили про затримання керівників усіх чотирьох цукрових заводів республіки, зазначивши, що серед затриманих можуть бути громадяни РФ. У Комітеті держбезпеки Білорусі, МВС і Слідчому комітеті поки не коментують ситуацію.