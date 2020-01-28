У Білорусі одночасно зникли директори усіх цукрових заводів країни - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Білорусі директора всіх чотирьох діючих в країні цукрових заводів одночасно перестали з’являтися на робочих місцях. Про це пише TUT.BY з посиланням на джерела, передає УНН.
Як зазначає видання, директора Городейського комбінату 24 січня зняли з літака, що прямував до Мюнхена. 27 січня директор Слуцького цукрорафінадного заводу, як повідомили на підприємстві, “полетів у відпустку”. Глава Скідельського цукрового комбінату нібито “поїхав до Мінська”, а директор Жабінковського цукрового заводу просто перестав з’являтися на роботі.
Видання пише, що імовірно директорів затримали в рамках розслідування справи про корупцію, яке веде Комітет державної безпеки Білорусі. Офіційних коментарів від влади з цього приводу поки не надходило.
“За даними джерела TUT.BY, фігурантом „цукрової справи“ є і керівник Білоруської цукрової компанії Дмитро Кіріллов. Ми намагалися зв’язатися з ним в понеділок і у вівторок, але його на робочому місці немає”, — вказано у повідомленні білоруського видання.
Нагадаємо, ексбоєць спецслужб Білорусі розповів, як знищували опозиційних Лукашенко міністрів.