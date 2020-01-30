В Беларуси прокомментировали исчезновения директоров всех сахарных заводов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Задержание правоохранительными органами Беларуси руководителей всех сахарных заводов республики связаны с мошенническими схемами поставок продукции в Россию. Об этом сообщил в четверг генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, комментируя так называемую сахарную дело, пишет УНН со ссылкой на местное издание TUT.BY.
По его словам, руководители ряда белорусских предприятий по производству сахара и российские контрагенты организуют незаконные схемы взаимодействия в целях собственной выгоды.
“Я не хочу анонсировать некоторые вещи, но они на слуху у всей республики. То, что произошло, — это внешняя дебиторская задолженность. Это те мошеннические схемы, которые заключаются с нашими руководителями предприятий контрагентами, в основном российскими”, — отметил генпрокурор.
Ранее ряд белорусских СМИ сообщили о задержании руководителей всех четырех сахарных заводов республики, отметив, что среди задержанных могут быть граждане РФ. В Комитете госбезопасности, МВД и Следственном комитете пока не комментируют ситуацию.