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В Беларуси прокомментировали исчезновения директоров всех сахарных заводов

Киев • УНН

 • 72873 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Задержание правоохранительными органами Беларуси руководителей всех сахарных заводов республики связаны с мошенническими схемами поставок продукции в Россию. Об этом сообщил в четверг генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, комментируя так называемую сахарную дело, пишет УНН со ссылкой на местное издание TUT.BY.

В Беларуси прокомментировали исчезновения директоров всех сахарных заводов

По его словам, руководители ряда белорусских предприятий по производству сахара и российские контрагенты организуют незаконные схемы взаимодействия в целях собственной выгоды.

“Я не хочу анонсировать некоторые вещи, но они на слуху у всей республики. То, что произошло, — это внешняя дебиторская задолженность. Это те мошеннические схемы, которые заключаются с нашими руководителями предприятий контрагентами, в основном российскими”, — отметил генпрокурор.

Ранее ряд белорусских СМИ сообщили о задержании руководителей всех четырех сахарных заводов республики, отметив, что среди задержанных могут быть граждане РФ. В Комитете госбезопасности, МВД и Следственном комитете пока не комментируют ситуацию.

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