У білорусі продовжують агітувати громадян до підписання контрактів з російською армією – Генштаб

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“Протягом липня поточного року, на території республіки білорусь, триває кампанія з агітації громадян цієї країни до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями. В зазначених заходах активну участь беруть військові комісаріати збройних сил республіки білорусь”, – йдеться в повідомленні.

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Як писав УНН, олександр лукашенко, ймовірно, продовжить надавати російським військам доступ до білоруського повітряного простору, щоб продемонструвати хоча б номінальну підтримку президенту росії володимиру путін.