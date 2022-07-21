У білорусі продовжують агітувати громадян до підписання контрактів з російською армією – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. На території республіки білорусь триває компанія з агітації громадян цієї країни до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, пише УНН.
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“Протягом липня поточного року, на території республіки білорусь, триває кампанія з агітації громадян цієї країни до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями. В зазначених заходах активну участь беруть військові комісаріати збройних сил республіки білорусь”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
Як писав УНН, олександр лукашенко, ймовірно, продовжить надавати російським військам доступ до білоруського повітряного простору, щоб продемонструвати хоча б номінальну підтримку президенту росії володимиру путін.