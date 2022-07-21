В беларуси продолжают агитировать граждан к подписанию контрактов с российской армией – Генштаб

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“В течение июля текущего года, на территории республики беларусь, продолжается кампания по агитации граждан этой страны к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями. В указанных мероприятиях активное участие принимают военные комиссариаты вооруженных сил республики беларусь”, – говорится в сообщении.

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Как писал УНН, александр лукашенко, вероятно, продолжит предоставлять российским войскам доступ к белорусскому воздушному пространству, чтобы продемонстрировать хотя бы номинальную поддержку президенту россии владимиру путину.