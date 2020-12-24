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У Білорусі перед Новим роком знову дозволили продаж бенгальських вогнів

Київ • УНН

 • 9988 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Влада Білорусі знову дозволила продаж піротехніки - бенгальських вогнів і хлопавок. Постанова була опублікована 23 грудня на сайті Національного правового Інтернет-порталу Республіки Білорусь, передає УНН.

У Білорусі перед Новим роком знову дозволили продаж бенгальських вогнів

Постановою ради міністрів країни від 23 грудня 2020 року №753 знімається заборона на оптову і роздрібну торгівлю бенгальськими вогнями (свічки), хлопавки і торговими свічками (фонтани холодного вогню).

Окрім того, піротехніку технічного призначення можна продавати 45 організаціям, список яких затверджений постановою.

Нагадаємо, у серпні рада міністрів Республіки Білорусь на тлі протестів в країні ввела заборону на оптову та роздрібну торгівлю піротехнічними виробами.

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