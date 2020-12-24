У Білорусі перед Новим роком знову дозволили продаж бенгальських вогнів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Влада Білорусі знову дозволила продаж піротехніки - бенгальських вогнів і хлопавок. Постанова була опублікована 23 грудня на сайті Національного правового Інтернет-порталу Республіки Білорусь, передає УНН.
Постановою ради міністрів країни від 23 грудня 2020 року №753 знімається заборона на оптову і роздрібну торгівлю бенгальськими вогнями (свічки), хлопавки і торговими свічками (фонтани холодного вогню).
Окрім того, піротехніку технічного призначення можна продавати 45 організаціям, список яких затверджений постановою.
Нагадаємо, у серпні рада міністрів Республіки Білорусь на тлі протестів в країні ввела заборону на оптову та роздрібну торгівлю піротехнічними виробами.