У Білорусі перед Новим роком знову дозволили продаж бенгальських вогнів

Постановою ради міністрів країни від 23 грудня 2020 року №753 знімається заборона на оптову і роздрібну торгівлю бенгальськими вогнями (свічки), хлопавки і торговими свічками (фонтани холодного вогню).

Окрім того, піротехніку технічного призначення можна продавати 45 організаціям, список яких затверджений постановою.

Нагадаємо, у серпні рада міністрів Республіки Білорусь на тлі протестів в країні ввела заборону на оптову та роздрібну торгівлю піротехнічними виробами.



