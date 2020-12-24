В Беларуси перед Новым годом снова разрешили продажу бенгальских огней
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Власти Беларуси снова разрешил продажу пиротехники - бенгальских огней и хлопушек. Постановление было опубликовано 23 декабря на сайте Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, передает УНН.
Постановлением совета министров страны от 23 декабря 2020 года №753 снимается запрет на оптовою и розничную продажу бенгальских огней (свечи), хлопушек и торговых свечей (фонтаны холодного огня).
Кроме того, пиротехнику технического назначения можно продавать 45 организациям, список которых утвержден постановлением.
Напомним, в августе совет министров Республики Беларусь на фоне протестов в стране ввел запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.