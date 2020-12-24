В Беларуси перед Новым годом снова разрешили продажу бенгальских огней

Постановлением совета министров страны от 23 декабря 2020 года №753 снимается запрет на оптовою и розничную продажу бенгальских огней (свечи), хлопушек и торговых свечей (фонтаны холодного огня).

Кроме того, пиротехнику технического назначения можно продавать 45 организациям, список которых утвержден постановлением.

Напомним, в августе совет министров Республики Беларусь на фоне протестов в стране ввел запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.



