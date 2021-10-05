У Білому морі тоне приватне судно: на борту п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Білому морі поблизу російського селища Кашкаранці, Мурманська область, тоне приватне судно, на борту якого перебуває п'ятеро людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАCС та Telegram-канал Mash.
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"У Білому морі в районі селища Кашкаранці Мурманської області зазнало катастрофи приватне судно "Фаворит". На борту перебуває п'ятеро людей. Машинне відділення зараз заливає водою", — ідеться у повідомленні.
За даними TACC, люди, які перебували на борту, встигли скористатися рятувальним плотом. Попередньо, пліт і судно розташовані за 10 км від маяка. Повідомляють, що за ними з берега спостерігають рятувальники.
Також зазначили, що одній пасажирці судна вдалося додзвонитися у службу "112", але згодом зв'язок із нею було втрачено.
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Улітку цього року в Бангладеш затонуло пасажирське судно. Загинула 21 людина, 50 зникли безвісти.