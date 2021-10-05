В Белом море тонет частное судно: на борту пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Белом море вблизи российского поселка Кашкаранцы, Мурманская область, тонет частное судно, на борту которого находится пять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС и Telegram канал Mash.
Детали
"В Белом море в районе поселка Кашкаранцы Мурманской области потерпело крушение частное судно "Фаворит". На борту находится пять человек. Машинное отделение сейчас заливает водой", — говорится в сообщении.
По данным TACC, находившиеся на борту люди, успели воспользоваться спасательным плотом. Предварительно, плот и судно расположены в 10 км от маяка. Сообщают, что за ними с берега наблюдают спасатели.
Также отметили, что одной пассажирке судна удалось дозвониться в службу "112", но позже связь с ней была потеряна.
Напомним
Летом этого года в Бангладеш затонуло пассажирское судно. Погиб 21 человек, 50 пропали без вести.