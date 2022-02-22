У Білому домі дії Росії розглядають як початок вторгнення в Україну

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 1599 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 7173 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 49729 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 79038 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 89829 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 91720 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 117836 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 164331 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 176802 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214672 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.9 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 110073 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 50297 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 68650 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 123401 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 170462 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 170462 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 123401 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 264689 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 386532 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 641044 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 7119 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 89138 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 127529 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 152995 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 173891 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

У Білому домі дії Росії розглядають як початок вторгнення в Україну

У Білому домі дії Росії розглядають як початок вторгнення в Україну

Київ • УНН

 • 112536 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. США вважають визнання Росією так званих "ДНР" та "ЛНР" початком російського вторгнення в Україну. Про це заявив помічник президента США з питань національної безпеки Джон Файнер в інтерв'ю телеканалу MSNBC, пише УНН.

Цитата

"Ви бачили, як було зроблено два важливі кроки у відповідь на те, що ми дійсно вважаємо початком російського вторгнення в Україну", - сказав Файнер.

Деталі

За його словами, до цих кроків входить, по-перше, підписання президентом США Джо Байденом указу про санкції у зв’язку з визнанням Росією "Л/ДНР".

По-друге, йдеться про рішення Німеччини призупинити сертифікацію "Північного потоку–2".

"Сьогодні трохи згодом Сполучені Штати зроблять власні важливі заяви, зокрема про санкції, які ми введемо у відповідь на те, що вчора зробила Росія", - додав посадовець.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Занепокоєння посилилося, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися будь-коли.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак після рішення Путіна визнати "Л/ДНР" заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,879.35