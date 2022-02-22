У Білому домі дії Росії розглядають як початок вторгнення в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. США вважають визнання Росією так званих "ДНР" та "ЛНР" початком російського вторгнення в Україну. Про це заявив помічник президента США з питань національної безпеки Джон Файнер в інтерв'ю телеканалу MSNBC, пише УНН.
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"Ви бачили, як було зроблено два важливі кроки у відповідь на те, що ми дійсно вважаємо початком російського вторгнення в Україну", - сказав Файнер.
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За його словами, до цих кроків входить, по-перше, підписання президентом США Джо Байденом указу про санкції у зв’язку з визнанням Росією "Л/ДНР".
По-друге, йдеться про рішення Німеччини призупинити сертифікацію "Північного потоку–2".
"Сьогодні трохи згодом Сполучені Штати зроблять власні важливі заяви, зокрема про санкції, які ми введемо у відповідь на те, що вчора зробила Росія", - додав посадовець.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Занепокоєння посилилося, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися будь-коли.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак після рішення Путіна визнати "Л/ДНР" заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.