У Білому домі сказали, що б свідчило про корисність візиту прем'єра Індії до Києва

США підтримують дипломатичні зусилля інших країн щодо припинення війни в Україні і наголошують, що вони мають включати розмови з українцями. Якщо візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Києва може допомогти покласти край війні, який відповідає баченню Президента Володимира Зеленського, то був би корисним. Про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі на брифінгу 23 серпня, пише УНН.

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Він зазначив, що "кожна країна має сама вирішувати, які дипломатичні переговори вона вестиме".

"І як я багато-багато разів говорив, коли мова заходить про війну в Україні: якщо є інша країна, яка готова допомогти в спробі припинити війну в Україні, ми це вітаємо. Але, під допомогою ми маємо на увазі, що це має включати розмови з українцями, і має починатися з розуміння того, де президент Зеленський в цьому питанні", - вказав Кірбі.

"Отже, прем'єр-міністр Моді - Індія є сильним партнером для Сполучених Штатів, і прем'єр-міністр теж. І, ви знаєте, його поїздка до Києва та розмови з президентом Зеленським про те, де і як все це закінчиться, - якщо це може допомогти нам покласти край конфлікту, який узгоджується з баченням президента Зеленського щодо справедливого миру, що ж, тоді ми думаємо, що це було б корисним", - сказав Кірбі.

Моді пояснив, в чому полягає послання миру, з яким він приїхав до України